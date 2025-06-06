Пентакампеоны проводили первый матч под руководством Карло Анчелотти. Бывший тренер «Реала» отметил, что Бразилия провела неплохой матч, а сыграть лучше в атаке помешало […] The post Бразилия не смогла забить в первом матче с Анчелотти first appeared on LentaMsk.
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