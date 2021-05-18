Сбер запускает набор Kidsar для AR-приложений на SberPortal

Сбер запускает набор Kidsar для AR-приложений на SberPortal

Сбер сообщает о запуске продукта Kidsar — специального набора для детских приложений с дополненной реальностью, разработанного командой SberDevices совместно с Лабораторией виртуальной и дополненной реальности Сбера.

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