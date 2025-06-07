"Это наш праздник, потерпи": массовое шествие мусульман в честь Курбан-байрама остановило городские дороги

На сво их всех,нечего столицу наводнять

Александр

Враньё на вранье и враньём погоняет.Житель Отрадного 3 км 5 часов шёл? Точные цифры озвучены. 175 тыс. молящихся было в Москве.Кто сказал,что большиство из них нелегалы?