Театр абсурда
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Театр абсурда

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"Это наш праздник, потерпи": массовое шествие мусульман в честь Курбан-байрама остановило городские дороги

"Это наш праздник, потерпи": массовое шествие мусульман в честь Курбан-байрама остановило городские дороги

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Комментарии
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Иван Ураганов
На сво их всех,нечего столицу наводнять
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16 час.
Александр
Враньё на вранье и враньём погоняет.Житель Отрадного 3 км 5 часов шёл? Точные цифры озвучены. 175 тыс. молящихся было в Москве.Кто сказал,что большиство из них нелегалы?
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15 час.
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