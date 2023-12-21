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«Рапунцель» из реальной жизни предложили 320 тысяч долларов за смену прически: женщина не согласилась

«Рапунцель» из реальной жизни предложили 320 тысяч долларов за смену прически: женщина не согласилась

Британка Жасмин Ларсен сначала и не подозревала, что ее локоны способны привлечь внимание сотен богатых мужчин.

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Комментарии
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АР
Анатолий Рябенко
Женщина или девушка с распущенными волосами это ленивая, не аккуратная растрёпа. Проверено на жизненных фактах их поведения.
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17 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
Господииии...И ктож этот идиот, что готов ей бабло платить только за то...что она есть...
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17 час.
ВераВерная
Эта Рапунцель, не обременённая умственными способностями, только и способна, что постить свои фотки в соцсетях. Не сомневаюсь, на свете достаточно идиотов, готовых ей за это платить. Так и мужа себе подберёт. Ничего удивительного - когда в мозгах одна извилина, да и то - прямая.
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14 час.

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