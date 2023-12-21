«Рапунцель» из реальной жизни предложили 320 тысяч долларов за смену прически: женщина не согласилась

Господииии...И ктож этот идиот, что готов ей бабло платить только за то...что она есть...

ВераВерная

Эта Рапунцель, не обременённая умственными способностями, только и способна, что постить свои фотки в соцсетях. Не сомневаюсь, на свете достаточно идиотов, готовых ей за это платить. Так и мужа себе подберёт. Ничего удивительного - когда в мозгах одна извилина, да и то - прямая.