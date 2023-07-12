Военное обозрение

3 478 подписчиков

Развитие и модернизация самолетов ДРЛОиУ российских ВКС

Развитие и модернизация самолетов ДРЛОиУ российских ВКС

Строевой самолет А-50У В составе воздушно-космических сил России имеется немногочисленный, но эффективный флот самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх