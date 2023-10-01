Эрдоган: у Турции нет никаких ожиданий от ЕС в вопросе вступления в объединение

Турция ничего не ожидает от Евросоюза насчет возможности вступления республики в объединение, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления на открытии новой сессии парламента в воскресенье, 1 октября.
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