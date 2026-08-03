Названо место решающей битвы за Тайвань между США и КНР Новая Битва в Филиппинском море может решить судьбу грядущей большой войны за Тайвань и Южно-Китайское море, пишет тайваньское.
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Названо место решающей битвы за Тайвань между США и КНР Новая Битва в Филиппинском море может решить судьбу грядущей большой войны за Тайвань и Южно-Китайское море, пишет тайваньское.
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