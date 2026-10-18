ВЛАДИВОСТОК, 19 октября, ФедералПресс. Горбуша во Владивостоке сегодня стоит от 500 до 790 рублей за килограмм, хотя в январе ее продавали по 350, а сима подорожала с 450 до 1600 рублей – почти в 3,5 раза.
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