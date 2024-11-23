В РФ начались продажи нового Honda Envix за 2,2 млн рублей: фото

Компания из Владивостока предлагает по предзаказу новый Honda Envix. Модель производится совместным предприятием Dongfeng-Honda в Китае и стоит столько же, сколько и базовый «Москвич 6» — 2 200 000 рублей, как сообщили «Автоновости дня».
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