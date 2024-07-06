Мусорный полигон в Сочи переполнен Это случается каждое лето, но обычно проблема возникает ближе к концу летнего сезона.
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Мусорный полигон в Сочи переполнен Это случается каждое лето, но обычно проблема возникает ближе к концу летнего сезона.