Боевики украинской армии препятствовали продвижению штурмовиков группировки Расчет БПЛА «Молния» 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» ликвидировал опорный пункт украинской армии в Харьковской области, сообщили в Министерстве обороны России.
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