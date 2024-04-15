Марина Хлебникова исполнила мечту своего поклонника

Певица произвела фурор на «Круизе Ретро FM». Марина Хлебникова Предоставлено организаторами мероприятияЗвезда 90-х вышла на сцену и пригласила на сцену своего поклонника, участника круиза Вячеслава: «Думаете, что мы давно знакомы? Нет, познакомились сегодня в лифте.
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