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Леонид Вайсфельд: «Локомотив» – фаворит, но это не значит, что они возьмут Кубок Гагарина. Если выиграет «Металлург», никто не удивится»

В финале турнира сыграют «Металлург» и «Локомотив». – Насколько перспективна вывеска финала в плане зрелища, которое могут показать команды? – Раз «Локомотив» и «Металлург» вышли в финал, значит, они на сегодняшний день сильнейшие в лиге.

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