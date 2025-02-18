Макрон заявил, что готов оказать давление на Москву

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что готов использовать возможность отправки войск ЕС на Украину под предлогом обеспечения ее безопасности — для давления на Российскую Федерацию в ходе переговоров о перемирии, 18 февраля сообщает газета La Depeche.
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