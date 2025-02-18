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Макрон заявил, что готов оказать давление на Москву

Макрон заявил, что готов оказать давление на Москву

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что готов использовать возможность отправки войск ЕС на Украину под предлогом обеспечения ее безопасности — для давления на Российскую Федерацию в ходе переговоров о перемирии, 18 февраля сообщает газета La Depeche.

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