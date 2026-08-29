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Спорт Уик-Энд

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Веденеев - о матче в Воронеже: «Зениту» повезло, что Дивеева удалили

Веденеев - о матче в Воронеже: «Зениту» повезло, что Дивеева удалили

Чемпион СССР в составе «Зенита» Сергей Веденеев оценил матч санкт-петербургской команды с «Факелом» в 6-м туре Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги.

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