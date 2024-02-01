В Аргентине по запросу властей Украины задержали россиянина

Аргентинская полиция во вторник, 30 января, произвела задержание гражданина РФ по запросу Украины. Об этом в четверг, 1 февраля, сообщила заведующая консульским отделом посольства России в Буэнос-Айресе Наталия Пустовалова.
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