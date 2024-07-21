Камала Харрис заявила, что баллотируется на пост президента США

Камала Харрис собирается добиться выдвижения кандидатом от Демократической партии на выборах в США. Об этом в воскресенье, 21 июля, сообщила американская газета The New York Times Вице-президент также поблагодарила Джо Байдена за поддержку, который после выхода из предвыборной гонки поддержал кандидатуру Харрис.