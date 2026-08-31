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В призыве «Будем, как Иран» имеется глубокое противоречие с реальностью

В призыве «Будем, как Иран» имеется глубокое противоречие с реальностью

Два конфликта, протекающих одновременно – Россия–Украина и Иран–США, волей-неволей заставляют проводить параллели между собой.

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