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Эксперт Ассоциации карьерных консультантов Мурадян: 37% работодателей готовы предложить сотрудникам частичную удаленку

Эксперт Ассоциации карьерных консультантов Мурадян: 37% работодателей готовы предложить сотрудникам частичную удаленку

Около 37% российских работодателей готовы предложить своим сотрудникам гибридную форму занятости. Об этом сообщил эксперт Ассоциации карьерных консультантов России Гарри Мурадян в беседе с «Национальной службой новостей».

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