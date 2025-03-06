Politico: Трамп хочет разрушить и перестроить Евросоюз по своему усмотрению AlexCoderPolitico: Трамп хочет разрушить и перестроить Евросоюз по своему усмотрению AlexCoder Бизнесмен намерен создать более консервативное объединение Американский президент Дональд Трамп уверен, что Евросоюз создали с одной целью – надуть США.