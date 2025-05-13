Раскрыт состав российской делегации на переговорах в Стамбуле

ВАШИНГТОН, 14 мая, ФедералПресс. По информации газеты The Washington Post (WP), в переговорах с украинской стороной, запланированных на 15 мая в Стамбуле, примут участие глава российского МИД Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков.