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Гришин о 3:1 с «Автомобилистом»: «Ребята показали хорошее движение, не давали пространства противнику, где надо было – сыграли самоотверженно, реализовали моменты»

Главный тренер « Нефтехимика » Игорь Гришин высказался о победе в матче с « Автомобилистом » со счетом 3:1.

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