В Москву пришли морозы: ночью было ниже нуля и выпал снег

В Центральной России наступила метеорологическая зима. В Москве недоступна аренда самокатов и велосипедов из-за минусовой температурыВ столице и во всей Центральной России наступила метеорологическая зима: произошел устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через ноль в сторону отрицательных значений.
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