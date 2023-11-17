В Москву пришли морозы: ночью было ниже нуля и выпал снег

В Центральной России наступила метеорологическая зима. В Москве недоступна аренда самокатов и велосипедов из-за минусовой температурыВ столице и во всей Центральной России наступила метеорологическая зима: произошел устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через ноль в сторону отрицательных значений.