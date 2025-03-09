В российском городе мужчины похитили подростка и вымогали у его отца несуществующий долг

В Санкт-Петербурге двое злоумышленников похитили 16-летнего подростка и вымогали у его отца несуществующий долг, в настоящее время они были задержаны полицией российского города, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
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