Жители Дмитровского на фотовыставке узнают, как менялись технологии и облик столицы

В парке «Ходынское поле» открылась фотовыставка, посвященная 70-летию Дня строителя. Посетители увидят архивные и современные фотографии, которые расскажут о том, как менялись строительные технологии и облик столицы.
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