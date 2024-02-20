1. В РФС объявили, что сборная России сыграет с Сербией и Парагваем «в принципиально новой форме», и пообещали «бомбезный дроп».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- 6 лет тюрьмы для Промеса, поражение «Баварии», «Спартак» взял Winline Зимний Кубок РПЛ, Россия сыграет с Парагваем, Савин объявлен в розыск, очередная победа Степановой и другие новости
- Форма сборной России с Жар-птицей, «Наполи» уволил Мадзарри перед «Барсой», 17 шайб в матче «Миннесоты» и «Ванкувера», сериал о Промесе, драка после эстафеты на Спартакиаде и другие новости
- Мбаппе уходит из «ПСЖ», письмо молодежки ИИХФ, арест недвижимости Промеса, Франция выиграла сингл-микст, Бастрыкин заинтересовался избиением Шведа, 1,6 млн Fan ID и другие новости
Свежие комментарии