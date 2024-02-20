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Не только о футболе

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    «Локомотив» и «Балтика» договорились о переходе Дмитрия Рыбчинского в клуб из Калининграда. Ранее сообщалось, что 25-...Форма сборной Рос...
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Форма сборной России с Жар-птицей, «Наполи» уволил Мадзарри перед «Барсой», 17 шайб в матче «Миннесоты» и «Ванкувера», сериал о Промесе, драка после эстафеты на Спартакиаде и другие новости

Форма сборной России с Жар-птицей, «Наполи» уволил Мадзарри перед «Барсой», 17 шайб в матче «Миннесоты» и «Ванкувера», сериал о Промесе, драка после эстафеты на Спартакиаде и другие новости

1. В РФС объявили, что сборная России сыграет с Сербией и Парагваем «в принципиально новой форме», и пообещали «бомбезный дроп».

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Комментарии
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Виктор Илюшин
Про сборную по футболу и её новую форму, это как квартет в крыловской басне, как их не одевай, а игроки на поле все равно &quot;кривоногие&quot;...
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14 час.
КУАТ
Есть определённый уровень, ниже которого профессионалы не могут упасть.
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11 час.
Лена Мисько
«Локомотив» и «Балтика» договорились о переходе Дмитрия Рыбчинского в клуб из Калининграда. Ранее сообщалось, что 25-летний футболист близок к переходу в «Торпедо». В сезоне-2023/24 Рыбчинский выходил на поле в составе железнодорожников восемь раз, только дважды — с первых минут. Всего Рыбчинский провел за «Локомотив» 85 матчей, забил 2 мяча и сделал 10 голевых передач, выиграв с командой два Кубка и Суперкубок России.
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4 час.

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