Форма сборной России с Жар-птицей, «Наполи» уволил Мадзарри перед «Барсой», 17 шайб в матче «Миннесоты» и «Ванкувера», сериал о Промесе, драка после эстафеты на Спартакиаде и другие новости

Про сборную по футболу и её новую форму, это как квартет в крыловской басне, как их не одевай, а игроки на поле все равно "кривоногие"...

Лена Мисько

«Локомотив» и «Балтика» договорились о переходе Дмитрия Рыбчинского в клуб из Калининграда. Ранее сообщалось, что 25-летний футболист близок к переходу в «Торпедо». В сезоне-2023/24 Рыбчинский выходил на поле в составе железнодорожников восемь раз, только дважды — с первых минут. Всего Рыбчинский провел за «Локомотив» 85 матчей, забил 2 мяча и сделал 10 голевых передач, выиграв с командой два Кубка и Суперкубок России.