Уличный опрос: туляки выступили за ужесточение наказаний по некоторым преступлениям

В прошлом году в Тульской области произошло 80 убийств. Их раскрываемость составила почти 98%. Тульская служба новостей провела опрос и узнала у жителей областной столицы, считают ли они нужным ужесточать уголовную ответственность за преступления.
В прошлом году в Тульской области произошло 80 убийств. Их раскрываемость составила почти 98%. Тульская служба новостей провела опрос и узнала у жителей областной столицы, считают ли они нужным ужесточать уголовную ответственность за преступления.
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