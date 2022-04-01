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Уличный опрос: туляки выступили за ужесточение наказаний по некоторым преступлениям

Уличный опрос: туляки выступили за ужесточение наказаний по некоторым преступлениям

В прошлом году в Тульской области произошло 80 убийств. Их раскрываемость составила почти 98%. Тульская служба новостей провела опрос и узнала у жителей областной столицы, считают ли они нужным ужесточать уголовную ответственность за преступления.

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