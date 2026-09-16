Погиб Антон Грунис

Во время обстрела позавчера погиб комбриг 4-й бригады ВС РФ Антон Грунис. Он сыграл немаловажную роль в освобождении Константиновки, которая по меркам СВО была взята очень быстро.
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Царствие небесное и Вечная память Герою России. Очень жаль... будем помнить всегда.
Царство Небесное Герою России 🙏
Странно. Как только появляется в командной среде МО человек имеющий сильные волевые и ответственные качества, имеющий в армейской среде влияние и признание, как то быстро такого человека настигает смерть.