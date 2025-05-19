ВСУ из-за нехватки солдат задействуют женщин в качестве операторов БПЛА

По словам бойца 56-го отдельного батальона специального назначения «Хан» из 51-й гвардейской армии Южного военного округа, с позывным «Механик», в вооруженных силах Украины начали привлекать женщин в качестве операторов беспилотных летательных аппаратов.
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