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Новости Липецка

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Тело 96-летнего мужчины подняли со дна оврага в Липецком округе

Тело 96-летнего мужчины подняли со дна оврага в Липецком округе

Тело подняли спасатели из дежурной смены аварийно-спасательного отряда Липецкой области. Сейчас правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего.

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