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Аргументы недели

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Артисты Челябинского театра оперы и балета завершили гастроли в Сириусе

Артисты Челябинского театра оперы и балета завершили гастроли в Сириусе

Новый сезон Челябинский театр оперы и балета имени М. И. Глинки начал на Главной сцене концертного центра «Сириус» — культурного пространства федерального значения.

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