Луговой: инициатива ЛДПР по мини-НПЗ отвечает задачам, поставленным Президентом РФ

Первый зампредседателя Комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой сообщил, что инициатива фракции ЛДПР о строительстве сети небольших нефтеперерабатывающих заводов соответствует политике, озвученной Президентом РФ Владимиром Путиным.
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