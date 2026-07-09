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ДумаТВ

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Луговой: инициатива ЛДПР по мини-НПЗ отвечает задачам, поставленным Президентом РФ

Луговой: инициатива ЛДПР по мини-НПЗ отвечает задачам, поставленным Президентом РФ

Первый зампредседателя Комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой сообщил, что инициатива фракции ЛДПР о строительстве сети небольших нефтеперерабатывающих заводов соответствует политике, озвученной Президентом РФ Владимиром Путиным.

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Комментарии
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s
sergeu
А раньше нельзя было сделать? или пока жареный петух в задницу не клюнет? Менять надо застарелых стратегов, мыслят вчерашним днем.
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4 н.
Александр Конкин
Эта сеть должна была начать работу в феврале 2022 года, аксиома! А теперь поздно &#39;бросаться на рельсы, вслед уходящему поезду&#39;!
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4 н.