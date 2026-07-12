5 детских книг, которые помогут ребенку изучать окружающий мир

Иногда один простой детский вопрос способен поставить в тупик любого взрослого: как растут деревья, почему небо голубое, а трава зеленая? Тогда на помощь приходят книги — они превращают любопытство ребенка в настоящее исследование мира — яркое, увлекательное и понятное.