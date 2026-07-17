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«Днями и ночами не спал»: Прохор Шаляпин поделился радостью от приобретения красного Ferrari

«Днями и ночами не спал»: Прохор Шаляпин поделился радостью от приобретения красного Ferrari

Прохор Шаляпин, известный певец и участник «Фабрики звёзд», рассказал в соцсетях о долгожданном приобретении — красном спорткаре Ferrari.

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