Страна и люди
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Страна и люди

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РСЗО «Град» огненным дождем накрыл укрепления украинских боевиков под Авдеевкой

РСЗО «Град» огненным дождем накрыл укрепления украинских боевиков под Авдеевкой

С оглушительным свистом осколочно-фугасные снаряды накрывают пехоту боевиков к западу от Авдеевки. Это тот самый случай, когда «Град» становится для противника огненным дождем, укрепления врага не спасают.

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