Ермека Тайчибекова нещадно пытают в токаевских застенках на потеху националистам

Политнавигатор Мы получили письмо Марлена Тайчибекова в Генпрокуратуру Казахстана с подробностями тех издевательств, которые осуществляются в отношении его брата политзаключённого Ермека Тайчибекова, которые повергают в настоящий ужас.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии