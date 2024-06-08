Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 429 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Natalija Osminina
    О великой тупости Матвейчева модно  было бы увидеть  уже по тому, как он доказывал необходимость полчищ мигрантов в Р...ВАШИНГТОН ПРЕДЪЯВ...
  • Sergiy Che
    Вот и второй сталираст без мозга исходил на злобную истерику тяффкалки, получившей по харьке клеветнической - кроме к..."ЧЕТЫРЕ БАТАЛЬОНА...
  • Sergiy Che
    ...визжал разоблачённый Ходорёнышь пытавшийся во время СВО раскалывать патриотов внутри страны - сталирасткая мразь в..."ЧЕТЫРЕ БАТАЛЬОНА...

Ермека Тайчибекова нещадно пытают в токаевских застенках на потеху националистам

Ермека Тайчибекова нещадно пытают в токаевских застенках на потеху националистам

Политнавигатор Мы получили письмо Марлена Тайчибекова в Генпрокуратуру Казахстана с подробностями тех издевательств, которые осуществляются в отношении его брата политзаключённого Ермека Тайчибекова, которые повергают в настоящий ужас.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Жанна Пешкова
Ужас!   И кто-то может  повлиять  на ситуацию?!    Есть какая-то сила  против этого  лома?
Ответить
18 час.
Людмила Свириденко
Вытаскивать надо мужика, пока жив.
Ответить
16 час.
Юрис Хартманис
Объявить его в розыск и забрать его оттуда
Ответить
12 час.

Картина дня

наверх