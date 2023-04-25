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Автоэксперт Субботин оценил идею пожизненного запрета на аренду самокатов за пьяную езду

Автоэксперт Субботин оценил идею пожизненного запрета на аренду самокатов за пьяную езду

Автор и ведущий программы «Минтранс» Вячеслав Субботин в беседе с RT прокомментировал инициативу депутата Госдумы Султана Хамзаева пожизненно запретить пользование кикшерингом для лиц, имеющих административное наказание за пьяное вождение самоката.

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