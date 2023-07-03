Смейся до слёз

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15 женщин доверились парикмахеру и круто изменили свою внешность

15 женщин доверились парикмахеру и круто изменили свою внешность

Конечно, женщины прекрасны и без макияжа и укладки, ведь природа наградила их естественной красотой. Однако, когда женщина ухаживает за собой, то становится в разы увереннее в себе и излучает невероятную энергию, ловля на себе взгляды окружающих.

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