Весь август будет аномальным: к чему готовиться жителям Приморья

Август в Приморье в этом году обещает стать месяцем погодных «качелей». Синоптики предупреждают: стабильности ждать не стоит — жара, дожди, штормы и резкое похолодание могут сменять друг друга буквально за несколько дней.
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