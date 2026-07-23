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Весь август будет аномальным: к чему готовиться жителям Приморья

Весь август будет аномальным: к чему готовиться жителям Приморья

Август в Приморье в этом году обещает стать месяцем погодных «качелей». Синоптики предупреждают: стабильности ждать не стоит — жара, дожди, штормы и резкое похолодание могут сменять друг друга буквально за несколько дней.

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