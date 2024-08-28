Действующий под позывным «Дастан» медицинский специалист Вооружённых сил Российской Федерации проинформировал о том, что боевики ВС киевского режима применяют дроны для того, чтобы мешать вывозить получивших ранения солдат с полей сражений.
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