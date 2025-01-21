Дом 1949 года постройки в поселке Приморский в городском округе Феодосии признали аварийным еще 4 года назад, однако там до сих пор живут люди

Дом 1949 года постройки в поселке Приморский в городском округе Феодосии признали аварийным еще 4 года назад, однако там до сих пор живут людиС какими проблемами они сталкиваются ежедневно и почему до сих пор жильцов не расселили? Разбиралась Валерия Сугак ВЕСТИ КРЫМЧитать подробнее+видео>>> .