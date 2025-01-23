В доме Тимура Иванова, бывшего замминистра обороны, нашли много оружия

ТАСС: в доме экс-замглавы МО Иванова нашли более 30 единиц огнестрельного оружияБывший заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов перед началом рассмотрения ходатайства о продлении срока ареста в Басманном суде Москвы, 17 декабря 2024 годаИлья Питалев/РИА Новости При обыске в доме бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова нашли более 30 единиц огнестрельного оружия.
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