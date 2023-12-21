Собчак подставила Киркорова, показав, как артист поет без фонограммы

Жалкое, душераздирающее зрелище. Ксения Собчак – настоящий генератор скандалов. Как известно, журналистка ничего не делает просто так и рядом с ней попросту опасно находиться ее звездным друзьям: то и дело можно ожидать подвоха.
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