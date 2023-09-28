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«Мы не будем играть с россиянами»: вся Европа бойкотирует турниры УЕФА

«Мы не будем играть с россиянами»: вся Европа бойкотирует турниры УЕФА

26 сентября Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявил о допуске мужских и женских сборных России в возрасте до 17 лет к участию в международных турнирах под своей эгидой, разрешив им принять участие в квалификационном турнире Евро-2024.

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