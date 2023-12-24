В Британии сочли расходы Запада на помощь Украине недостаточными

Никакая цена не будет слишком высокой, чтобы оказать поддержку Украине в конфликте с Россией. С таким заявлением 24 декабря выступил глава минобороны Великобритании Грант Шэппс в беседе с The Sunday Times.
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