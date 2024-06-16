Минск и Москва обсуждают вопрос подготовки специалистов по проектированию дронов

Руководитель министерства образования Белоруссии Андрей Иванец заявил, что Минск и Москва прорабатывают вопрос подготовки специалистов в области авиастроения, в том числе разработчиков беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
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