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Юнармейцы из Мытищ победили в соревнованиях на военно-патриотических сборах в Подольске

Юнармейцы из Мытищ победили в соревнованиях на военно-патриотических сборах в Подольске

Юнармейцы из Мытищ получили награды на военно-патриотических сборах, которые проходили в Подольске. Ребята заняли призовые места в финальных соревнованиях отрядов.

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