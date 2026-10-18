В сети вспомнили прогноз Жириновского о крахе Украины и горькой судьбе Зеленского Иллюстрация: "Блокнот" Слова политика подозрительно часто сбывались.
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Надо, что бы украинцы сами расправились с клоуном, так же как итальянцы с Муссолини, подвесили за ноги вниз головой вместе с женой. Зеля этого заслужил вполне.
Ещё два года с лишним ждать когда уйдет Зележаба???
НЕЛЬЗЯ позволить ЗЕЛёному (просроченному, заплесневелому сыру!) удрать! Его трэба привязать верёвкой за шею - и к какому-нить столбу на МайДАУНе! - и пущай в ТАКОМ виде ждёт правосудия!