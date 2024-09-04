Психосоматика простуды: 8 причин, почему к нам быстро прилипают вирусы

В чем кроются более глубокие причины простуды, кроме очевидного ответа — в вирусах? Почему наш организм слабеет так, чтобы их подпустить? И как мы можем поработать со своим мышлением, чтобы этого избежать? Рассказываем о психосоматике простуды.