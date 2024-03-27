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«Прости»: Пугачева неожиданно прервала молчание о теракте в «Крокусе»

«Прости»: Пугачева неожиданно прервала молчание о теракте в «Крокусе»

Аллу Пугачеву могут признать иноагентом. Несколько дней назад уроженка Таджикистана и певица Манижа Сангин опубликовала в Сети ролик, где рассказал о недопустимости «публичных пыток» и жестокого обращения в отношении задержанных подозреваемых в теракте в «Крокусе».

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